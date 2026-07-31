Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip

MKG Consulting Global Hotel Rankings 2026 raporunda, toplam oda sayısına göre dünyanın en büyük otel grupları sıralandı. Küresel konaklama sektörünün önde gelen markalarının yer aldığı listede Marriott ilk sıradaki yerini korurken, Jin Jiang, Hilton, IHG, Wyndham, Accor ve OYO gibi zincirler de üst sıralarda kendine yer buldu.