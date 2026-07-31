Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip
MKG Consulting Global Hotel Rankings 2026 verilerine göre, toplam oda kapasitesi bakımından dünyanın en büyük otel grupları açıklandı. Marriott, Hilton, Jin Jiang, IHG ve Accor gibi dev markaların yer aldığı liste dikkat çekti.
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MKG Consulting Global Hotel Rankings 2026 raporunda, toplam oda sayısına göre dünyanın en büyük otel grupları sıralandı. Küresel konaklama sektörünün önde gelen markalarının yer aldığı listede Marriott ilk sıradaki yerini korurken, Jin Jiang, Hilton, IHG, Wyndham, Accor ve OYO gibi zincirler de üst sıralarda kendine yer buldu.
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