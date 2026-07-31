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Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip

MKG Consulting Global Hotel Rankings 2026 verilerine göre, toplam oda kapasitesi bakımından dünyanın en büyük otel grupları açıklandı. Marriott, Hilton, Jin Jiang, IHG ve Accor gibi dev markaların yer aldığı liste dikkat çekti.

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Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip - Sayfa 1

MKG Consulting Global Hotel Rankings 2026 raporunda, toplam oda sayısına göre dünyanın en büyük otel grupları sıralandı. Küresel konaklama sektörünün önde gelen markalarının yer aldığı listede Marriott ilk sıradaki yerini korurken, Jin Jiang, Hilton, IHG, Wyndham, Accor ve OYO gibi zincirler de üst sıralarda kendine yer buldu.

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Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip - Sayfa 2

1. Marriott International - 9,266 Otel, 1,683,204 Oda

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Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip - Sayfa 3

2. Jin Jiang International - 14,311 Otel, 1,439,756 Oda

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Dünyanın en büyük 10 otel grubu açıklandı; Zirvedeki marka 1,5 milyondan fazla yatağa sahip - Sayfa 4

3. Hilton Worldwide - 8,342 Otel, 1,249,814 Oda

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