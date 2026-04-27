Dünyanın en büyük 15 helikopter ihracatçı ülkesi belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

World’s Top Exports dataları kapsamında helikopter ihracatında dengeler büyük ölçüde Avrupa lehine şekilleniyor. Almanya ve Fransa’nın zirveyi zorladığı listede ABD ve Kanada da üst sıralarda yer alırken, kıta genelinde oluşan güçlü havacılık ekosistemi küresel ihracatın yarısından fazlasını tek başına sırtlıyor. Özellikle büyük sınıf helikopterler, toplam ihracat değerinin %70’inden fazlasını oluşturarak pazardaki ağırlığını koruyor. Açıklanan listede Türkiye’nin performansı ise sektörün gelişim potansiyeli açısından ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor.