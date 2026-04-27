Dünyanın en büyük 15 helikopter ihracatçı ülkesi belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri
Küresel anlamda en büyük 15 helikopter ihracatçısı ülke belli oldu. 2024 senesinde global pazar 5,36 milyar dolara erişirken, ilk 5 ülke totalde ihracatın %67’sini kontrol etti. Avrupa merkezli üretim kuvveti dikkat çekerken, Türkiye’nin listedeki konumu da merak konusu oldu.
World’s Top Exports dataları kapsamında helikopter ihracatında dengeler büyük ölçüde Avrupa lehine şekilleniyor. Almanya ve Fransa’nın zirveyi zorladığı listede ABD ve Kanada da üst sıralarda yer alırken, kıta genelinde oluşan güçlü havacılık ekosistemi küresel ihracatın yarısından fazlasını tek başına sırtlıyor. Özellikle büyük sınıf helikopterler, toplam ihracat değerinin %70’inden fazlasını oluşturarak pazardaki ağırlığını koruyor. Açıklanan listede Türkiye’nin performansı ise sektörün gelişim potansiyeli açısından ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor.