Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı! ABD ve Çin zirvede... İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 senesi mali dataları, küresel ekonomideki kuvvet dengesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel fiyatlar ve yaşam maliyetlerini dengeleyen Nominal GSYİH ile Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) kriterlerine göre hazırlanan dünyanın en büyük 20 ekonomisi listesinde ABD ve Çin zirvede yer alırken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de merak konusu oldu.