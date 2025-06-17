Dünyanın en büyük 20 kamu şirketi ilk kez açıklandı: Türkiye'nin en büyüğü belli oldu
Saygın ekonomi dergisi Forbes, satış, kar, varlık ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük kamu şirketlerini sıralayan 2025 'Global 2000' listesini duyurdu. Listedeki 2.000 şirket şimdi 52,9 trilyon dolar gelir ve 91,3 trilyon dolar piyasa sınırını oluşturuyor.
Forbes'in açıkladığı listedeki ilk 20 kamu şirketi tüm listedeki varlıkların büyük bir kısmını oluştururken Türkiye'den 10 farklı şirket de listede yer aldı. Ancak Türk şirketlerinin sıralaması oldukça geride. İşte Forbes "Global 2000" listesine göre dünyanın en büyük 20 kamu şirketi:
1 | 32