Dünyanın en büyük 20 kamu şirketi ilk kez açıklandı: Türkiye'nin en büyüğü belli oldu

Forbes'in açıkladığı listedeki ilk 20 kamu şirketi tüm listedeki varlıkların büyük bir kısmını oluştururken Türkiye'den 10 farklı şirket de listede yer aldı. Ancak Türk şirketlerinin sıralaması oldukça geride. İşte Forbes "Global 2000" listesine göre dünyanın en büyük 20 kamu şirketi: