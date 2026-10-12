Dünyanın en büyük 20 otomobil üretici ülkesi belli oldu; Türkiye listeye şaşırtan bir yerden girdi

Global anlamda otomotiv üretiminin merkezi olan ülkeler, 2025 yılı verileriyle sıralandı. Binek ve ticari araçların toplam üretiminin esas alındığı listede, en fazla araç üreten 20 ülke yer aldı. Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü verilerine göre hazırlanan sıralamada Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.