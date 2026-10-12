Dünyanın en büyük 20 otomobil üretici ülkesi belli oldu; Türkiye listeye şaşırtan bir yerden girdi
2025 senesinde binek ve ticari otomobil üretiminde öne çıkan ülkeler belli oldu. Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü dataları, Türkiye’nin dünya otomotiv üretimindeki yerini ve ülkelerin senelik üretim farklılıklarını ortaya koydu.
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Global anlamda otomotiv üretiminin merkezi olan ülkeler, 2025 yılı verileriyle sıralandı. Binek ve ticari araçların toplam üretiminin esas alındığı listede, en fazla araç üreten 20 ülke yer aldı. Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü verilerine göre hazırlanan sıralamada Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.
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