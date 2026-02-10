Dünyanın en büyük 20 silah ihracatçısı açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Global silah alışverişinde dengeler ortaya çıktı. ABD yalnız başına pazarın %43’ünü elinde tutarken, Avrupa ülkeleri ve Asya güçleri listeyi yakından izledi. Türkiye ise %1,6’lık payla dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı olarak dikkat çekti.
Küresel anlamda en büyük 20 silah ihracatçısı açıklandı. Savunma sanayii ihracatında ABD açık ara zirveyi alırken, Fransa ve Rusya onu izledi. Çin, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye’nin yükselişi de dikkat çekti. Küresel savunma pazarındaki payların ortaya koyduğu tablo, ülkelerin askeri teknoloji ve üretim kapasitesindeki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.