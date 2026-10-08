Dünyanın en büyük savunma sanayi bütçesine sahip 8 ülkesi belli oldu; İşte Türkiye'nin yeri
Dünyanın en büyük savunma sanayi bütçesine sahip 8 ülkesi belli oldu. Global savunma harcamalarında ilk sıra değişmezken, Türkiye’nin listedeki yeri de dikkat çekti.
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Savunma sanayisine pay edilen bütçeler ülkelerin askeri gücünde belirleyici rol oynarken, 2025 sonu itibarıyla küresel tablo ortaya çıktı. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi verilerine göre hazırlanan listede en yüksek savunma sanayi bütçesine sahip 8 ülke sıralanırken, Türkiye’nin konumu da belli oldu.
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