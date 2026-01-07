Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri liginde tek TÜRK var! İşte en büyük 40 şirket...
Global savunma sanayii şirketlerinin bulunduğu ligde Türkiye’den tek bir şirket ilk 20’ye girmeyi başardı. Borsada işlem gören şirketlerin esas alındığı listede Türk savunma sanayiinin kuvveti bir kez daha tescillendi.
Küresel anlamda en büyük savunma sanayii devlerinin sıralaması açıklandı. Companiesmarketcap verilerine göre, borsada işlem gören firmaların piyasa değerleri dikkate alınarak hazırlanan listede ilk 40 şirket belirlendi. Küresel devlerin yarıştığı bu ligde, ilk 20’de yer alan tek Türk şirketi olması dikkat çekerken, Türkiye savunma sanayiindeki yükselişini uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.