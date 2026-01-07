Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri liginde tek TÜRK var! İşte en büyük 40 şirket...

Küresel anlamda en büyük savunma sanayii devlerinin sıralaması açıklandı. Companiesmarketcap verilerine göre, borsada işlem gören firmaların piyasa değerleri dikkate alınarak hazırlanan listede ilk 40 şirket belirlendi. Küresel devlerin yarıştığı bu ligde, ilk 20’de yer alan tek Türk şirketi olması dikkat çekerken, Türkiye savunma sanayiindeki yükselişini uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.