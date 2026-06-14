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  4. Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu.

Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu.

Dünya genelinde milyarlarca insanın kullanmaya mecbur olduğu ekipman ve cihazları üreten dev imalat şirketleri belli oldu.

Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu. - Sayfa 1

2025–2026 yılı sektörel verilerine göre hazırlanan "Dünyanın En Büyük İmalat Şirketleri" listesi yayımlandı.

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Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu. - Sayfa 2

Satış hacmi ve pazar payı gibi kritik başarı kriterlerinin esas alındığı küresel raporda, Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya merkezli üreticilerin ağırlığı dikkat çekiyor.

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Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu. - Sayfa 3

Otomotivden elektroniğe, yapay zekanın kalbi yarı iletkenlerden batarya teknolojilerine kadar stratejik sektörlerin zirvesinde yer alan küresel devler, dünya ekonomisine yön vermeye devam ediyor.

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Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu. - Sayfa 4

DÜNYANIN İMALAT DEVLERİ

Milyarlarca insanın kullandığı ürünleri üreten dev üreticiler şöyle sıralandı:

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