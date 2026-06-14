Dünyanın en büyük üretici şirketleri sıralandı. Uçak, otomotiv ve telefon üreticileri damga vurdu.
Dünya genelinde milyarlarca insanın kullanmaya mecbur olduğu ekipman ve cihazları üreten dev imalat şirketleri belli oldu.
2025–2026 yılı sektörel verilerine göre hazırlanan "Dünyanın En Büyük İmalat Şirketleri" listesi yayımlandı.
Satış hacmi ve pazar payı gibi kritik başarı kriterlerinin esas alındığı küresel raporda, Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya merkezli üreticilerin ağırlığı dikkat çekiyor.
Otomotivden elektroniğe, yapay zekanın kalbi yarı iletkenlerden batarya teknolojilerine kadar stratejik sektörlerin zirvesinde yer alan küresel devler, dünya ekonomisine yön vermeye devam ediyor.