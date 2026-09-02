Dünyanın en büyük yakıt üreticileri açıklandı. Zirvede ne Afrika ne de Amerika ülkesi var!
Dünyanın en büyük yakıt üreticisi olarak kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarda zirvede oturan tek ülke en yakın rakibine iki kat fark attı.
Küresel enerji arzında fosil kaynakların baskın rolü sürüyor. 2024 yılında Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından küreselde paylaşılan son veriler, dünya genelindeki madensel yakıt üretiminin ezici bir çoğunluğunun kısıtlı sayıda üretici güç tarafından karşılandığını ortaya koydu.
Kömür ve doğal gaz arzındaki yüksek paylarıyla öne çıkan pazar liderleri, küresel enerji dengelerini ve karbon ayak izini doğrudan belirleyerek sanayi ile ulaşım sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
DÜNYA ÜZERİNDEKİ ÜRETİMİN YARISINDAN FAZLASINA SAHİP
stats_feed’in derlediği bilgilere göre dünyanın en büyük fosil yakıt üreticileri şöyle: