Dünyanın en çok aktif askeri personele sahip 20 ordusu açıklandı; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Dünyanın askeri büyüklüğüne ışık tutan ISS Military Balance araştırması, faal olarak görev yapan personel sayısına göre en büyük 20 orduyu sıraladı. Savunma kuvveti sadece asker sayısıyla ölçülmese de aktif personel büyüklüğü, ülkelerin operasyonel yeteneği ve caydırıcılık gücünün en mühim göstergeleri arasında yer alıyor. Açıklanan listede Türkiye'nin konumu da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.