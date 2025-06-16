Dünya'nın en çok antidepresan kullanan ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin günlük tüketimi

Son yıllarda antidepresan kullanımı dünyada artarken bu rakam Türkiye'de de artık en üst limite gelmiş durumda. Yine OECD verilerine göre Türkiye, yıllık olarak kutu bazında 60 milyondan fazla antidepresan kullanıyor. Peki ülkelere göre her 1.000 kişiden kaçı antidepresan kullanıyor? İşte dikkat çekici raporda Türkiye'nin listedeki sıralaması: