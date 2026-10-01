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  4. Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor.

Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor.

Dünya genelinde sattığı otomobillerin uzun ömürlü motor, mekanik ve şanzıman aksamına sahip olmasıyla nam salan Corolla, ‘en çok tercih edilen’ olurken takipçileri şaşırttı.

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor. - Sayfa 1

Küresel otomotiv pazarında sular durulmuyor. Uzun ömürlü motoru, sağlam mekanik altyapısı ve sorunsuz şanzımanıyla nam salan Toyota Corolla zirvedeki yerini korumaya devam ederken, listenin devamındaki sıralamalar şaşırttı.

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor. - Sayfa 2

Geleneksel sedanların ve elektrikli öncülerin rekabet şeklini değiştirdiği bu küresel tabloda, en çok tercih edilen binek otomobiller sürücülerin tercihlerinde yepyeni trendlerin sinyalini veriyor.

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor. - Sayfa 3

MİLYONLARCA ADET SATTILAR

cars24.com.au’da yer alan bilgiye göre dünya genelinde en çok tercih edilen 10 otomobil şöyle:

 

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor. - Sayfa 4

Renault Clio

Menşei: Fransa

Sınıf: B Segmenti Hatchback

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