Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobil; Zirve Corolla’nın. 2 ve 3 şaşırtıyor.
Dünya genelinde sattığı otomobillerin uzun ömürlü motor, mekanik ve şanzıman aksamına sahip olmasıyla nam salan Corolla, ‘en çok tercih edilen’ olurken takipçileri şaşırttı.
Küresel otomotiv pazarında sular durulmuyor. Uzun ömürlü motoru, sağlam mekanik altyapısı ve sorunsuz şanzımanıyla nam salan Toyota Corolla zirvedeki yerini korumaya devam ederken, listenin devamındaki sıralamalar şaşırttı.
Geleneksel sedanların ve elektrikli öncülerin rekabet şeklini değiştirdiği bu küresel tabloda, en çok tercih edilen binek otomobiller sürücülerin tercihlerinde yepyeni trendlerin sinyalini veriyor.
MİLYONLARCA ADET SATTILAR
cars24.com.au’da yer alan bilgiye göre dünya genelinde en çok tercih edilen 10 otomobil şöyle: