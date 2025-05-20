Dünyanın en çok yolcu ağırlayan 20 havalimanı açıklandı! İstanbul Havalimanı kaçıncı sırada
Pandemi sonrasında yeniden yükselişe geçen havacılık sektöründe özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren büyük bir artış yaşanıyor. Bu çerçevede havalimanlarının da yükü artıyor.
Skytrax World Airport Awards ve Airports Council International (ACI) gibi kurumların son yaptığı araştırmalara göre, 2025 yılının en çok yolcu ağırlayan havalimanları açıklandı. İstanbul Havalimanı (İST) da en yoğun havalimanları içerisinde yer aldı. Listede aynı zamanda Asya ve Orta Doğu'daki havalimanlarının yoğunluğunun giderek yükseldiği fark ediliyor. İşte dünyanın en çok yolcu ağırlayan 20 havalimanı