Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri! Türkiye'den iki şehir listede

Bangkok, vize dostu politikaları ve kuvvetli turizm politikaları sayesinde tekrardan dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. İstanbul, kültürel çekiciliği ve stratejik konumu sayesinde ikinci sıraya yükseldi. Londra ve Paris, tarihi ve kültürel değerleriyle önemli yerlerini korudu. Hong Kong ve Kuala Lumpur gibi Asya şehirleri güçlü bir büyüme gösterdi. Dini turizm, Mekke gibi şehirlere gerçekleştirilen ziyaretleri önemli düzeyde artırdı. İşte Euromonitor verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri: