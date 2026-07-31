Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi açıklandı; İşte Türkiye'nin sıralaması

World Population Review tarafından yayımlanan 2026 raporunda paylaşılan 2024 uluslararası turist verileri, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerini ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya yer alırken, Türkiye turizmdeki güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi.