Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi açıklandı; İşte Türkiye'nin sıralaması
World Population Review'un 2026 yılı raporunda bulunan 2024 verilerine göre, uluslararası turist sayısında dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı. Fransa zirvedeki yerini korurken, Türkiye de ilk 10'daki konumuyla öne çıktı.
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World Population Review tarafından yayımlanan 2026 raporunda paylaşılan 2024 uluslararası turist verileri, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerini ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya yer alırken, Türkiye turizmdeki güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi.
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