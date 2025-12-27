Dünyanın en değerli 10 özel şirketi açıklandı; ABD ve Çinli şirketlerin arasında bir ülke girdi
Dünyanın en değerli özel şirketleri listesi köklü sanayi devlerinden teknoloji çağının öncü aktörlerine kaydı. Uzay teknolojileri, yapay zekâ, fintech ve veri odaklı girişimler, borsaya açılmadan yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerlerine ulaşarak küresel ekonomi dengelerini yeniden şekillendiriyor.
SpaceX, OpenAI, ByteDance ve Anthropic gibi şirketlerin henüz halka arz edilmeden ulaştığı astronomik değerlemeler, küresel sermayenin yön değiştirdiğini ortaya koyarken; geleceğin en büyük şirketlerinin artık fabrika değil algoritma, roket ve veri ürettiğini gözler önüne seriyor.
