Dünyanın en değerli 10 özel şirketi açıklandı; ABD ve Çinli şirketlerin arasında bir ülke girdi

SpaceX, OpenAI, ByteDance ve Anthropic gibi şirketlerin henüz halka arz edilmeden ulaştığı astronomik değerlemeler, küresel sermayenin yön değiştirdiğini ortaya koyarken; geleceğin en büyük şirketlerinin artık fabrika değil algoritma, roket ve veri ürettiğini gözler önüne seriyor.