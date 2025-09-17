Dünyanın en değerli 14 bankası açıklandı! Hindistan'dan dikkat çekici çıkış...
J.P. Morgan Chase, 820 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli bankası oldu. ABD ve Çin bankaları listede başı çekerken Hindistan’dan HDFC Bankası üst sıralara yükselerek dikkat çekti.
Küresel bankacılık sektörünün piyasa değeri sıralaması açıklandı. Marketcap verilerine göre, J.P. Morgan Chase 820 milyar dolarlık değeriyle zirvede yer alırken, listede ABD ve Çin devleri ağırlığını korudu. Ancak Hindistan’ın önde gelen finans kuruluşu HDFC Bankası, ilk sıralarda kendine yer bularak yükselişiyle öne çıktı.
