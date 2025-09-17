  1. Ekonomim
Dünyanın en değerli 14 bankası açıklandı! Hindistan'dan dikkat çekici çıkış...

Küresel bankacılık sektörünün piyasa değeri sıralaması açıklandı. Marketcap verilerine göre, J.P. Morgan Chase 820 milyar dolarlık değeriyle zirvede yer alırken, listede ABD ve Çin devleri ağırlığını korudu. Ancak Hindistan’ın önde gelen finans kuruluşu HDFC Bankası, ilk sıralarda kendine yer bularak yükselişiyle öne çıktı.

14. Charles Schwab: 170 Milyar Dolar

13. RBC: 186 Milyar Dolar

12. CB: 191 Milyar Dolar

