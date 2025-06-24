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  4. Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu

Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu

Companiesmarketcap.com tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı.

Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu - Sayfa 1

Askeri bakımdan dünya farklı bir evreye geçerken bu noktada savunma sanayi şirketlerinin de rolü büyük. Artık çok farklı yaklaşımlar, çok farklı teknolojiler bu alanda söz sahibi oluyor. Ülkelerin kendilerini en iyi şekilde koruyabilmesi için savunma sanayi şirketlerine de verdiği önem her geçen gün artıyor. Companiesmarketcap.com'un yaptığı analize göre dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri şöyle sıralandı:

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Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu - Sayfa 2

16. ASELSAN Türkiye14 Milyar Dolar

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Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu - Sayfa 3

15. Saab İsveç 27 Milyar Dolar

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Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu - Sayfa 4

14. Leonardo İtalya 32 Milyar Dolar

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