Dünyanın en değerli 16 savunma sanayi şirketi açıklandı: ASELSAN'ın sıralaması belli oldu
Companiesmarketcap.com tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı.
Askeri bakımdan dünya farklı bir evreye geçerken bu noktada savunma sanayi şirketlerinin de rolü büyük. Artık çok farklı yaklaşımlar, çok farklı teknolojiler bu alanda söz sahibi oluyor. Ülkelerin kendilerini en iyi şekilde koruyabilmesi için savunma sanayi şirketlerine de verdiği önem her geçen gün artıyor. Companiesmarketcap.com'un yaptığı analize göre dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri şöyle sıralandı: