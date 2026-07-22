Dünyanın en değerli 70 perakende şirketi açıklandı; Sıralamaya Türkiye'den bir şirket girdi

Compainmarketcap tarafından payaşılan güncel verilere göre, dünyanın en değerli perakende şirketleri sıralaması küresel sektörün büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD ve Avrupa merkezli dev markaların ağırlıkta olduğu listede Türkiye'den sadece bir şirket kendine yer bulmayı başardı. 9 milyar doları aşan piyasa değeriyle dikkat çeken şirket, küresel perakende liginde Türkiye'yi temsil eden tek marka oldu.