Dünyanın en değerli perakende şirketleri içerisinde tek bir Türk var! İlk 60 içerisine girdi
Global perakende devleri sıralamasında Türkiye’den sürpriz bir başarı geldi. Companiesmarketcap datalarına göre, bir Türk firması piyasa değeriyle dünyanın en değerli perakende markaları arasına girerek ilk 60’a adını yazdırdı.
Küresel ölçekte perakende sektörünün en güçlü oyuncularını derleyen Companiesmarketcap verileri dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. ABD ve Avrupa merkezli devlerin ağırlıkta olduğu listede Türkiye’den yalnızca bir firma bulunurken, bu şirketin ilk 60 içerisine girmesi mühim bir başarı olarak değerlendirildi. Piyasa değeriyle öne çıkan şirket, hem bölgesel kuvvetini hem de global rekabet kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.