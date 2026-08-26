Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı. Türkiye’nin 5.650 yıllık geçmişi olan şehri listede!
Dünyanın en eski yerleşim yerlerine sahip olan ülke ve şehirleri açıklanırken Türkiye’den sadece bir il listeye girebildi. Ayrıca listedeki Ortadoğu üstünlüğü dikkat çekti.
Dünyanın en eski yerleşim yerlerini ve köklü tarihlerini içeren yeni bir listeye göre, Ortadoğu ve Akdeniz havzası insanlık tarihine yön vermeyi sürdürüyor.
İnsanlık tarihinin en köklü yerleşim yerlerini bir araya getiren güncel bir çalışma, medeniyetin doğup geliştiği kadim coğrafyaların zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Binlerce yıllık kesintisiz yaşam alanlarını kapsayan listede, 11 bin yıla uzanan köklü geçmişleriyle öne çıkan antik kentler dikkat çekiyor.