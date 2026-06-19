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  4. Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor.

Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere globaldeki birçok soruna çözüm bulmaya çalışan Türkiye’nin de yer aldığı fakat tartışmaya neden olan 20 isimlik ‘etkili ülkeler’ listesi yayımlandı.

Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor. - Sayfa 1

Küresel ölçekte en büyük güce ve nüfuza sahip yirmi aktörün yer aldığı yeni bir prestij listesi kamuoyuna duyuruldu.

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Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor. - Sayfa 2

Uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolleri ve çatışmaları çözme çabalarıyla dikkat çeken bir ülkenin listedeki beklenmedik konumu, uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

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Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor. - Sayfa 3

Dünya siyasetine yön veren bu stratejik sıralama, küresel dengelerin nasıl değiştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor. - Sayfa 4

DÜNYANIN EN ETKİLİ 20 ÜLKESİ

Konuya ilişkin Globalstats11 tarafından derlenen verilere göre dünyanın en etkili 20 ülkesi şöyle:

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