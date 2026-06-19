Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı. Sıralamasıyla şaşırtan Türkiye de listede yer alıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere globaldeki birçok soruna çözüm bulmaya çalışan Türkiye’nin de yer aldığı fakat tartışmaya neden olan 20 isimlik ‘etkili ülkeler’ listesi yayımlandı.
Küresel ölçekte en büyük güce ve nüfuza sahip yirmi aktörün yer aldığı yeni bir prestij listesi kamuoyuna duyuruldu.
Uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolleri ve çatışmaları çözme çabalarıyla dikkat çeken bir ülkenin listedeki beklenmedik konumu, uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.
Dünya siyasetine yön veren bu stratejik sıralama, küresel dengelerin nasıl değiştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.