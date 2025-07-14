Dünyanın en etkili ve en güçlü 20 ülkesi açıklandı! Türkiye'den herkesi şaşırtan sıralama

Brasil Em Mapas de Poder & Influência Global'in üretim gücü, satın alma gücü, askeri güç, diplomatik güç, pasaport gücü, ticaret gücü, nüfus gücü ve küresel etki gibi unsurları göz önünde bulundurarak yaptığı çalışma sonucunda 2025 yılının en güçlü ve en etkili 20 ülkesi belirlendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri: