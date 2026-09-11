Dünyanın en fazla şubesine sahip 10 marketi. BİM, A101, ŞOK devler liginde…
Türkiye genelinde adeta bakkal gibi mahalle mahalle şube açan süpermarketler dünya sıralamasında ilk 10’u domine etti.
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Türkiye’de mahalle aralarına kadar yayılarak agresif bir büyüme stratejisi izleyen perakende zincirleri, uluslararası arenada devasa bir başarıya imza attı.
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Adeta bakkal yaygınlığında hizmet veren yerli süpermarket grupları, ulaştıkları rekor şube sayılarıyla dünyanın en fazla mağazasına sahip ilk 10 markası arasına girerek küresel ligi domine etti.
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