Dünyanın en güçlü 20 deniz kuvveti açıklandı; Zirve yarışında Çin bastırıyor! Türkiye vites artırdı
World Directory of Modern Military Warships verilerine göre dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan ülkeler listenin ilk sıralarında yer aldı. Özellikle gemi üretim konusunda ciddi aşama kaydeden Çin, ikinciliğe gelirken Türk Deniz Kuvvetleri de onuncu sıraya yükseldi. İşte dünyanın en güçlü 20 deniz kuvveti
World Directory of Modern Military Warships’in yayımladığı son liste, küresel deniz gücü dengelerinde dikkat çekici bir değişimi ortaya koyarken, Çin donanmasının zirveye doğru hızla ilerlediğini, Türkiye’nin ise savunma yatırımlarıyla ilk 10 arasındaki yerini güçlendirdiğini gözler önüne serdi.
