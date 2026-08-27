  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar...

Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar...

Farklı ülkelere seyahatlerin özellikle sosyal medyayla popüler olmasıyla birlikte değerlenen pasaportları Henley & Partners listeledi. Listede liderliğe oturan ülkenin vatandaşlar 192 destinasyona vizesiz giriş yapabiliyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar... - Sayfa 1

2026 yılında pasaportların seyahat özgürlüğü açısından sunduğu imkanlar arasındaki fark dikkat çekiyor.

1 | 25
Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar... - Sayfa 2

En güçlü pasaport sahipleri, dünya genelinde 190'a yakın destinasyona önceden vize başvurusu yapmadan seyahat edebilirken, listenin alt sıralarında bu sayı oldukça düşüyor.

2 | 25
Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar... - Sayfa 3

Uzmanlara göre pasaport gücü, ülkelerin diplomatik ilişkileri ve uluslararası hareketlilik kapasitesiyle yakından bağlantılı.

3 | 25
Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar... - Sayfa 4

2026 YILININ EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

Henley & Partners’in derlediği bilgilere göre dünyanın en güçlü pasaportları şöyle:

4 | 25