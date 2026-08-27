Dünyanın en güçlü pasaportları (2026): Tam 192 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyorlar...
Farklı ülkelere seyahatlerin özellikle sosyal medyayla popüler olmasıyla birlikte değerlenen pasaportları Henley & Partners listeledi. Listede liderliğe oturan ülkenin vatandaşlar 192 destinasyona vizesiz giriş yapabiliyor.
2026 yılında pasaportların seyahat özgürlüğü açısından sunduğu imkanlar arasındaki fark dikkat çekiyor.
En güçlü pasaport sahipleri, dünya genelinde 190'a yakın destinasyona önceden vize başvurusu yapmadan seyahat edebilirken, listenin alt sıralarında bu sayı oldukça düşüyor.
Uzmanlara göre pasaport gücü, ülkelerin diplomatik ilişkileri ve uluslararası hareketlilik kapasitesiyle yakından bağlantılı.