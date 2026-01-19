Dünyanın en güçlü pasaportlarında Türkiye'nin yeri belli oldu; İşte en çok vizesiz giriş yapan ülke
The Henley Passport Index verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportları gidilebilecek vizesiz destinasyon kriterine göre sıralandı ve belirlendi. Bu noktada Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) verileri kullanıldı. Buna göre listeye Singapur pasaportu damga vururken Türkiye ise Rusya ile aynı sırada yer aldı.
Henley Passport Index’in IATA datalarıyla hazırladığı güncel sıralama, vizesiz seyahat kuvvetinde global dengelerin değiştiğini ortaya koyarken, Singapur zirveye adını yazdırdı, Türkiye ise Rusya ile aynı basamakta konumlandı.
