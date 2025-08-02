Dünyanın en güvenilir 17 havayolu şirketi açıklandı! THY'nin sıralaması göğsümüzü kabarttı
Airline Ratings 2025 verilerine göre dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı. Türk Hava Yolları'nın listedeki sıralaması göğsümüzü kabarttı.
Dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri son iki yıldaki ciddi olaylar, filo yaşı ve büyüklüğü, olay oranları, ölümler, kârlılık, IOSA sertifikası, ICAO ülke denetimlerinden geçme durumu ve pilot becerisi ile eğitim gibi unsurlar göz önüne alınarak hazırlandı. İşte Airline Ratings tarafından hazırlanan dünyanın en güvenilir 17 havayolu şirketi:
1 | 19