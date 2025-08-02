Dünyanın en güvenilir 17 havayolu şirketi açıklandı! THY'nin sıralaması göğsümüzü kabarttı

Dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri son iki yıldaki ciddi olaylar, filo yaşı ve büyüklüğü, olay oranları, ölümler, kârlılık, IOSA sertifikası, ICAO ülke denetimlerinden geçme durumu ve pilot becerisi ile eğitim gibi unsurlar göz önüne alınarak hazırlandı. İşte Airline Ratings tarafından hazırlanan dünyanın en güvenilir 17 havayolu şirketi: