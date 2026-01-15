Dünyanın en güvenilir 25 havayolu açıklandı! 2026 listesinde de THY imzası var...

Havacılık alanının referans mecralarından AirlineRatings.com, 2026 senesine dair "En Güvenli 25 Tam Hizmet ve 25 Düşük Maliyetli Havayolu" sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. CEO Sharon Petersen, zirvedeki firmalar arasındaki puan farklarının son derece sınırlı olduğunu vurgulayarak, herhangi bir havayolunun diğerlerine kıyasla açık ara daha güvenli olduğu yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. İşte dünyanın en güvenilir 25 havayolu: