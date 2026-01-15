Dünyanın en güvenilir 25 havayolu açıklandı! 2026 listesinde de THY imzası var...
Küresel ölçekte 320 havayolunu inceleme altına alan AirlineRatings.com, 2026’nın en güvenilir hava yolu şirketlerini tek tek açıkladı. Puan farklarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu listede Türk Hava Yolları da en güvenli taşıyıcılar arasında yer aldı.
Havacılık alanının referans mecralarından AirlineRatings.com, 2026 senesine dair "En Güvenli 25 Tam Hizmet ve 25 Düşük Maliyetli Havayolu" sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. CEO Sharon Petersen, zirvedeki firmalar arasındaki puan farklarının son derece sınırlı olduğunu vurgulayarak, herhangi bir havayolunun diğerlerine kıyasla açık ara daha güvenli olduğu yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. İşte dünyanın en güvenilir 25 havayolu: