Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil

Şehirdeki asayiş, hırsızlık olayları, cezalar, asker ve polis sayısı ve bunun gibi pek çok unsurun göz önünde bulundurularak hazırlanan listeye Türkiye'den sadece bir şehrimiz girebildi. CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından açıklanan veriler herkesi oldukça şaşırttı. İşte dünyanın en güvenli 40 şehri: