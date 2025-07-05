Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil
CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report'un paylaştığı verilere göre dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı. Türkiye'den sadece bir ilimiz bu listede kendine yer buldu.
Şehirdeki asayiş, hırsızlık olayları, cezalar, asker ve polis sayısı ve bunun gibi pek çok unsurun göz önünde bulundurularak hazırlanan listeye Türkiye'den sadece bir şehrimiz girebildi. CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından açıklanan veriler herkesi oldukça şaşırttı. İşte dünyanın en güvenli 40 şehri:
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