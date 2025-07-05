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  4. Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil

Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil

CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report'un paylaştığı verilere göre dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı. Türkiye'den sadece bir ilimiz bu listede kendine yer buldu. 

Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil - Sayfa 1

Şehirdeki asayiş, hırsızlık olayları, cezalar, asker ve polis sayısı ve bunun gibi pek çok unsurun göz önünde bulundurularak hazırlanan listeye Türkiye'den sadece bir şehrimiz girebildi. CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından açıklanan veriler herkesi oldukça şaşırttı. İşte dünyanın en güvenli 40 şehri: 

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Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil - Sayfa 2

40. Riyadh - Suudi Arabistan – 91.43

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Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil - Sayfa 3

39. Eskisehir  - Türkiye – 91.77

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Dünyanın en güvenli 40 şehri açıklandı! Türkiye'den bir şehir var, İstanbul değil - Sayfa 4

38. Copenhagen - Danimarka – 91.91

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