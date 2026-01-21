Dünyanın en güvenli 50 ülkesi belli oldu; Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti
Hellosafe tarafından yapılan araştırmaya göre suç oranı, nüfus artışı, hukuk gibi kriterlerin göz önünde bulunduruldu. Listedeki en güvenli ülkeler bu kriterlere göre belli oldu. Baltık ülkeleri en güvenli ülkelerde liste başı olurken Türkiye'nin listedeki yeri düşündürdü.
