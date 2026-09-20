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  4. Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok!

Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok!

Otomobil pazarında pastanın geniş payına sahip araçların giremediği ‘en güvenli fren mesafesine sahip otomobiller’ listesi yayımlandı.

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Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok! - Sayfa 1

Küresel otomotiv pazarının büyük bölümünü elinde bulunduran dev üreticiler, en kısa fren mesafesi listelerinde yer alamayarak şaşırttı.

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Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok! - Sayfa 2

Listede Toyota, Honda, Fiat, VW ve Volvo gibi markaların isimleri geçmezken, zirveyi olağanüstü duruş performansına sahip ekstrem spor modeller göğüslüyor.

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Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok! - Sayfa 3

Günlük kullanıcıya hitap eden popüler markaların bu özel kategoride yer bulamaması, güvenlik standartları ve fren teknolojilerindeki segment farkını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok! - Sayfa 4

İşte sürücüsüne güven veren o sistemlere sahip araçlar:

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