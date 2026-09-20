Dünyanın en güvenli fren mesafesine sahip 20 otomobili. Toyota, Honda, Fiat, VW, Volvo listede yok!
Otomobil pazarında pastanın geniş payına sahip araçların giremediği ‘en güvenli fren mesafesine sahip otomobiller’ listesi yayımlandı.
Küresel otomotiv pazarının büyük bölümünü elinde bulunduran dev üreticiler, en kısa fren mesafesi listelerinde yer alamayarak şaşırttı.
Listede Toyota, Honda, Fiat, VW ve Volvo gibi markaların isimleri geçmezken, zirveyi olağanüstü duruş performansına sahip ekstrem spor modeller göğüslüyor.
Günlük kullanıcıya hitap eden popüler markaların bu özel kategoride yer bulamaması, güvenlik standartları ve fren teknolojilerindeki segment farkını bir kez daha gözler önüne seriyor.