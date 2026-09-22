Dünyanın en iyi 10 çorbasını TasteAtlas açıkladı; Türkiye bu çorbayla zirveye yaklaştı
Dünyanın en beğenilen çorbaları belli oldu. TasteAtlas’ın hazırladığı listede Türkiye’den bir çorba da ilk 10’a girerek zirve yarışında yer aldı.
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Kış aylarının vazgeçilmezlerinden çorba, dünya mutfaklarının da en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor. TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 10 çorbası sıralanırken, Türkiye’den listeye giren çorba da dikkat çekti.
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