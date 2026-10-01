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  4. Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor.

Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor.

Dünya genelindeki askeri hava kuvvetleri ve envanterlerini analiz eden WDMMA, Türkiye’nin dahil olduğu 10 sıradan oluşan listeyi yayımladı.

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Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor. - Sayfa 1

Küresel askeri havacılık envanterlerini inceleyen uluslararası platform World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA), dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını güncelledi.

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Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor. - Sayfa 2

Yapılan kapsamlı analizler sonucunda Türk havacılık gücü, gelişmiş modern filosu ve stratejik kapasitesiyle ilk 10 ülke arasında yer bulmayı başardı.

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Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor. - Sayfa 3

Uzmanlar, hazırlanan bu prestijli listenin savunma sanayisindeki yenilikçi adımları ve operasyonel etkinliği net bir şekilde yansıttığını ifade ediyor.

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Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor. - Sayfa 4

TÜRKİYE PAKİSTAN, MISIR VE İTALYA’YI GERİDE BIRAKTI

İşte WDMMA’nın hazırladığı listenin tamamı:

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