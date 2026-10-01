Dünyanın en iyi 10 hava kuvvetleri açıklandı; WDMMA’nın listesinde Türkiye de yer alıyor.
Dünya genelindeki askeri hava kuvvetleri ve envanterlerini analiz eden WDMMA, Türkiye’nin dahil olduğu 10 sıradan oluşan listeyi yayımladı.
Küresel askeri havacılık envanterlerini inceleyen uluslararası platform World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA), dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını güncelledi.
Yapılan kapsamlı analizler sonucunda Türk havacılık gücü, gelişmiş modern filosu ve stratejik kapasitesiyle ilk 10 ülke arasında yer bulmayı başardı.
Uzmanlar, hazırlanan bu prestijli listenin savunma sanayisindeki yenilikçi adımları ve operasyonel etkinliği net bir şekilde yansıttığını ifade ediyor.