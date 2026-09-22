Dünyanın en iyi 10 havaalanı açıklandı. Skytrax’ın 2026 listesinde İstanbul Havaalanı da yer alıyor.
Hizmet vermeye başladığı günden beri birçok ödül ve başarımla adından söz ettiren İstanbul Havaalanı’nın da yer aldığı 10 isimlik liste Skytrax tarafından paylaşıldı.
Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax’ın 2026 yılı değerlendirmesinde, küresel ölçekte hizmet veren Türkiye'nin ana transfer merkezi dünyanın en iyi 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.
Açılışından bu yana kazandığı prestijli ödüllerle adından söz ettiren mega yapı, yolcu memnuniyeti odaklı altyapısı ve sunduğu üst düzey seyahat deneyimiyle listedeki yerini tescilledi.
Yapıların büyüklüğü, kolaylığı, dakikliği ve hizmetleriyle hazırlanan verilere göre 10 havaalanının bulunduğu listenin tamamı şöyle: