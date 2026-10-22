Dünyanın en iyi 10 şehri açıklandı. Türkiye'den bir il listede ve sıralamasıyla şaşırttı
Dünyanın en iyi 10 şehri açıklandı. Condé Nast Traveller’ın 2026 sıralamasında İstanbul, 96,67 puanla dünyanın en iyi üçüncü şehri seçilerek Roma, Tokyo ve Paris gibi turizm merkezleriyle öne çıktı.
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Seyahat tutkunlarının oylarıyla tespit edilen dünyanın en iyi şehirleri listesi yayımlandı. Condé Nast Traveller’ın Birleşik Krallık’taki okurlarının değerlendirmelerine göre hazırlanan 2026 sıralamasında İstanbul, üçüncü sırada yer aldı. Bangkok ve Paris’in ardından gelen İstanbul, uluslararası turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.
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