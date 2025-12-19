Dünyanın en iyi 10 turizm şehri açıklandı; Türiye'nin turizm cenneti de listeye girdi
Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor International, 2025 yılına ilişkin “Dünyanın En İyi 10 Turizm Şehri” listesini yayımladı. Listede Antalya, ilk 5’e girerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.
Euromonitor International’ın kapsamlı analizine göre hazırlanan 2025 sıralamasında, Antalya 5. sırada yer alarak Türkiye’den ilk 10’a giren ilk ve tek şehir olurken; şehirler turizm performansından sürdürülebilirliğe kadar uzanan 6 ana başlık ve 50’den fazla kriter üzerinden değerlendirildi.
