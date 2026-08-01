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  4. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan

Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan

URAP'ın her sene paylaştığı "Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi" sıralaması 2026 için belli oldu. Türkiye'den 13 üniversitenin bulunduğu listede en başarılı Türk üniversitesi Ankara'dan çıktı.

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Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan - Sayfa 1

University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından duyurulan dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralaması, Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası akademik performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma kalitesi, bilimsel yayın, atıf ve uluslararası iş birliği gibi kriterlerin dikkate alındığı değerlendirmede Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başarırken, listenin zirvesinde Ankara'daki bir üniversite yer aldı.

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Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan - Sayfa 2

585- Hacettepe Üniversitesi

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Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan - Sayfa 3

710 - İstanbul Teknik Üniversitesi

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Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan - Sayfa 4

748 - Ankara Üniversitesi

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