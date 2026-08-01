Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi açıklandı! Listeye Türkiye'den 13 okul girdi, zirve Ankara'dan

University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından duyurulan dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralaması, Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası akademik performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma kalitesi, bilimsel yayın, atıf ve uluslararası iş birliği gibi kriterlerin dikkate alındığı değerlendirmede Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başarırken, listenin zirvesinde Ankara'daki bir üniversite yer aldı.