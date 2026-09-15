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  4. Dünyanın en iyi 15 hibrit otomobili (2026): Batarya ömrü 250.000+ KM ve 15 yıl…

Dünyanın en iyi 15 hibrit otomobili (2026): Batarya ömrü 250.000+ KM ve 15 yıl…

LPG, dizel ve saf benzinli otomobillere kıyasla yakıt konusunda daha avantajlı olan hibrit araçlar özellikle sıkışık trafik olan illerde tercih ediliyor.

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Dünyanın en iyi 15 hibrit otomobili (2026): Batarya ömrü 250.000+ KM ve 15 yıl… - Sayfa 1

Şehir içi trafiğinin yoğunlaşması ve akaryakıt maliyetlerinin tırmanması, sürücüleri yakıt ekonomisinde öne çıkan hibrit teknolojisine yönlendiriyor.

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Dünyanın en iyi 15 hibrit otomobili (2026): Batarya ömrü 250.000+ KM ve 15 yıl… - Sayfa 2

Saf benzinli, dizel ve LPG’li modellere kıyasla dur-kalk trafikte çok daha avantajlı olan bu çevreci araçlar, uzun ömürlü batarya sistemleriyle dikkat çekiyor.

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Dünyanın en iyi 15 hibrit otomobili (2026): Batarya ömrü 250.000+ KM ve 15 yıl… - Sayfa 3

Yabancı otomotiv otoritelerinin de yakın takibindeki bu yeni nesil güç üniteleri, yüksek kilometre ömürleri ve bütçe dostu tüketim oranlarıyla geleceğin standart yolculuk deneyimini şekillendiriyor.

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Dünyanın en iyi 15 hibrit otomobili (2026): Batarya ömrü 250.000+ KM ve 15 yıl… - Sayfa 4

DÜNYANIN EN İYİ 15 HİBRİT OTOMOBİLİ

autocar.co.uk ise 2026 yılında dünyanın en iyisi olan 15 hibrit otomobili listeledi. Söz konusu listenin tamamı şöyle:

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