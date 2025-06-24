Dünyanın en iyi 20 havayolu şirketi açıklandı! Türk Hava Yolları'nın sıralaması belli oldu

Dünya Top-10 Airlines 2025 listesi, World Airline Skytrax Awards tarafından açıklandı. Listeye göre ilk sırada dünyanın en iyi havayolu şirketi olarak Qatar Airways seçildi. Hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti, vaktinde kalkış gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu. İşte dünyanın en iyi 20 havayolu şirketi: