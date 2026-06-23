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  4. Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var…

Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var…

Türkiye’de her yıl milyonlarca turistin akınına uğrayan ikonik plajların giremediği ‘Dünyanın En İyi 20 Plajı’ listesi paylaşıldı.

Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var… - Sayfa 1

Uluslararası turizm podyumunda bu yıl açıklanan dünyanın en prestijli kıyı şeridi sıralaması, yerli turizm sektöründe şaşkınlığa yol açtı.

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Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var… - Sayfa 2

Ülkemizin küresel çapta ün kazanan ve her sezon milyonlarca yabancı konuğu ağırlayan ikonik sahilleri, büyük bir sürprizle ilk 20 basamağın dışında kaldı.

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Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var… - Sayfa 3

Akdeniz ve Ege'nin gözbebeği sayılan bu doğa harikası koyların listede yer bulamaması, tatil rotası kriterlerindeki küresel değişimleri yeniden tartışmaya açtı.

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Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var… - Sayfa 4

DÜNYANIN EN İYİ 20 PLAJI

worlds50beaches.com tarafından paylaşılan bilgiye göre dünyanın en iyi 20 plajı şöyle:

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