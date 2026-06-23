Dünyanın en iyi 20 plajı. Listede ne Patara, ne Ölüdeniz ne de İncekum var…
Türkiye’de her yıl milyonlarca turistin akınına uğrayan ikonik plajların giremediği ‘Dünyanın En İyi 20 Plajı’ listesi paylaşıldı.
Uluslararası turizm podyumunda bu yıl açıklanan dünyanın en prestijli kıyı şeridi sıralaması, yerli turizm sektöründe şaşkınlığa yol açtı.
Ülkemizin küresel çapta ün kazanan ve her sezon milyonlarca yabancı konuğu ağırlayan ikonik sahilleri, büyük bir sürprizle ilk 20 basamağın dışında kaldı.
Akdeniz ve Ege'nin gözbebeği sayılan bu doğa harikası koyların listede yer bulamaması, tatil rotası kriterlerindeki küresel değişimleri yeniden tartışmaya açtı.