Dünyanın en iyi 250 hastanesi listesine Türkiye'den 35 kurum girdi! İşte en iyisi

Newsweek tarafından açıklanan dünyanın en iyi 250 hastanesi listesine Türkiye'den 25 kurum girdi. Listeye İstanbul merkezli hastaneler damga vururken Koç Üniversitesi Hastanesi, 213. sırada yer alarak Türkiye'nin en iyi hastanesi seçildi. Sadece Türkiye'deki 35 kuruma özel en iyi hastaneler listesini sizler için derledik.

ABD merkezli Newsweek tarafından yayımlanan sıralamaya Türkiye’den çok sayıda sağlık kurumu girmeyi başardı. Listeye giren hastaneler arasında en üst sırada yer alan Koç Üniversitesi Hastanesi, 213. sıraya yerleşerek Türkiye’nin en iyi hastanesi unvanını aldı.

1 Koç Üniversitesi Hastanesi %91,80 İstanbul

2 Hacettepe Üniversite Hastanesi %83,54 Ankara

3 Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi %82,10 Gebze

