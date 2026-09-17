Dünyanın en iyi 50 oteli açıklandı; Listeye Türkiye'den tek bir otel girdi
Global anlamda en iyi 50 otel belli oldu. 2026 listesinde Türkiye’den sadece bir otel yer alırken, Avrupa’nın en yüksek sıralamasına malik tesisi İtalya’dan çıktı.
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The World’s 50 Best Hotels 2026 listesi dünyanın öne çıkan konaklama tesislerini sıraladı. Listede Türkiye’den tek bir otel bulunurken, Avrupa’nın zirvesindeki tesis Como Gölü’nde yer alan Passalacqua oldu ve genel sıralamada 5’inci sıraya yerleşti.
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