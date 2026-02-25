Dünyanın en iyi business class uçuşuna sahip 15 havayolu! THY'nin sıralaması yükseldi

Yolcu konforu, kabin içi hizmet kalitesi ve ikram gibi unsurlarıyla öne çıkan havayollarının sıralandığı prestijli listede Qatar Airways ilk sıradaki yerini muhafaza ederken, Türk Hava Yolları business class segmentinde üst sıralara tırmanarak global rekabette gücünü bir kez daha ortaya koydu.