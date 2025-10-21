Dünyanın en iyi havayollarını bu kez ünlü seyahat dergisi seçti! THY, iki basamak birden yükseldi
Condé Nast Traveler tarafından düzenlenen 2025 Okuyucu Seçimi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Türk Hava Yolları listenin ilk sırasına bir adım daha yaklaştı. En iyi havayolu şirketleri açıklandı.
Condé Nast Traveler’ın saygın 2025 Readers Okuyucu Ödülleri neticeleri paylaşıldı. Global düzeyde milyonlarca gezginin oy kullandığı listede Türk Hava Yolları, bu yıl zirveye bir adım daha yaklaşarak uluslararası arenadaki konumunu kuvvetlendirdi. İşte Condé Nast Traveler'a göre dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi:
