Dünyanın en iyi havayollarını bu kez ünlü seyahat dergisi seçti! THY, iki basamak birden yükseldi

Condé Nast Traveler tarafından düzenlenen 2025 Okuyucu Seçimi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Türk Hava Yolları listenin ilk sırasına bir adım daha yaklaştı. En iyi havayolu şirketleri açıklandı.

10. ANA (All Nippon Airways)

9. JAL (Japan Airlines)

8. Cathay Pacific

