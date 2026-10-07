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  4. Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı ; Türkiye’den tam 6 şehir listeye girdi.

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı ; Türkiye’den tam 6 şehir listeye girdi.

Türkiye’den 6 kentin girmeyi başardığı ‘dünyanın en iyi şehirleri’ listesi açıklandı.

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Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı ; Türkiye’den tam 6 şehir listeye girdi. - Sayfa 1

Uluslararası araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından yayımlanan 2026 Küresel Şehirler Endeksi (Global Cities Index) sonuçları açıklandı.

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Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı ; Türkiye’den tam 6 şehir listeye girdi. - Sayfa 2

Dünya genelindeki 1.000 büyük şehrin ekonomi, yaşam kalitesi ve çevre gibi kriterlerle değerlendirildiği bu kapsamlı raporda New York zirvede yer alırken, Türkiye’den de 6 şehir kendine listeye yer buldu.

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Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı ; Türkiye’den tam 6 şehir listeye girdi. - Sayfa 3

6 TANE ŞEHRİMİZ LİSTEDE

İşte en iyi 10 şehir ve Türkiye’den listeye dahil olan illerimiz:

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Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı ; Türkiye’den tam 6 şehir listeye girdi. - Sayfa 4

İlk 10 Şehir:

10.   Zürih — İsviçre

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