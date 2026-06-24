Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den zirve artık Koç Üniversitesi'nin değil

Global arenada yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından derlenen 2027 Dünya Üniversite Sıralamaları paylaşıldı. Akademik itibar, işveren değerlendirmeleri, araştırma çıktıları ve uluslararası görünürlük gibi unsurların göz önüne alındığı listede Türkiye üniversitelerinin performansı da kesinleşti. Neticelere göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi farklılık gösterirken, yeni lider ülke sıralamasında zirveye yerleşerek dikkat çekti.