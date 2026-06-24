Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den zirve artık Koç Üniversitesi'nin değil
QS 2027 Dünya Üniversite Sıralamaları belli oldu. Dünyanın en saygın yükseköğretim kurumlarının bulunduğu raporda Türkiye’den pek çok üniversite kendine yer edinirken, senelerdir ülke sıralamasında üst sıralarda bulunan Koç Üniversitesi liderliği bu kez başka bir üniversiteye kaptırdı.
Global arenada yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından derlenen 2027 Dünya Üniversite Sıralamaları paylaşıldı. Akademik itibar, işveren değerlendirmeleri, araştırma çıktıları ve uluslararası görünürlük gibi unsurların göz önüne alındığı listede Türkiye üniversitelerinin performansı da kesinleşti. Neticelere göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi farklılık gösterirken, yeni lider ülke sıralamasında zirveye yerleşerek dikkat çekti.