Dünyanın en iyi yangın söndürme uçakları; 74 ton su taşıyabiliyor

Dünyada üretilmiş ve devasa su haznesine sahip bu 74 ton su taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor.

Başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkede ormanlarımızı adeta katleden yangınlar meydana geldi. Birçok canlının hayatı altüst olurken hektarlarca yeşil alanların yok olması üzüntü verdi.

Hal böyle olurken insanlar yangın söndürme uçaklarını merak etmeye başladı. Dünya genelinde kaç tane var ve özellikle ne amaç için üretildiler?

74 TON SU TAŞIYABİLİYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yangın söndürme uçakları, geniş su taşıma kapasitesi ve hızlı manevra kabiliyetiyle kritik görevler üstlenebiliyor.

Havadan müdahale sayesinde alevlerin yayılması önleniyor, yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak çevre ve canlılar korunuyor. Peki dünyanın en iyi yangın söndürme uçakları hangileri? tr.wikipedia.org'daki bilgiye göre yangın söndürme uçakları ve kapasiteleri şöyle:

