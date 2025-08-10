Dünyanın en iyi yangın söndürme uçakları; 74 ton su taşıyabiliyor
Dünyada üretilmiş ve devasa su haznesine sahip bu 74 ton su taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor.
Başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkede ormanlarımızı adeta katleden yangınlar meydana geldi. Birçok canlının hayatı altüst olurken hektarlarca yeşil alanların yok olması üzüntü verdi.
Hal böyle olurken insanlar yangın söndürme uçaklarını merak etmeye başladı. Dünya genelinde kaç tane var ve özellikle ne amaç için üretildiler?
74 TON SU TAŞIYABİLİYOR
Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yangın söndürme uçakları, geniş su taşıma kapasitesi ve hızlı manevra kabiliyetiyle kritik görevler üstlenebiliyor.