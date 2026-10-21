Dünyanın en lüks 10 markasında en değerli şirket açıklandı! Louis Vitton'u tahtından etti
Küresel anlamda en lüks 10 marka içerisinde zirve değişti! Louis Vuitton’u geride bırakan firma, marka değeriyle listenin ilk sırasına yerleşirken lüks sektörünün toplam değeri de geriledi.
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Dünyanın en değerli lüks markaları açıklandı. İlk 10 markanın toplam marka değeri 321,19 milyar dolara ulaşırken yıllık bazda yüzde 8 düşüş kaydedildi. Tüketici beklentilerinin değiştiği sektörde Louis Vuitton’u tahtından indiren marka ise dikkat çekti.
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